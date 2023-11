Õllekõht jätab mehe rahulikuks | Perearst Eero Merilind: „Need, kes saavad infarkti või muu diagnoosi, muudavad väga korralikult elustiili.”

Mees tahab arsti juurde pääseda hästi lihtsalt, pingutuseta. Nii kui ta kohtab takistusi, annab kohe alla. Seda on näinud sageli ka Merilind. „Mees ütleb, et korra elus tahtsin arsti juurde tulla, aga ei saanud. Helistasin ja ei saanud kätte, ma siis ei tulegi.” Kui vaadatakse järgi, kui kaua laskis mees telefonil kutsuda, siis selgub, et 15 sekundit…

„Eks meie meestena oleme harjunud rohkem autoteenindusega,“ toob Merilind paralleeli. Mees on harjunud, et saab teeninduse alati kohe kätte. Annab auto ära, tund aega jalutab ja siis saab teada, mis on sõidukil viga.