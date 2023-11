„Põieprobleemid algavad sageli hiilides,“ rõhutab Astra kliiniku õde Inga Zopp. Neid ei märka, sest sagedase urineerimisega ollakse päeval ja öösel harjunud, kuna see on ammu nii kestnud. See pole normaalne – kui käid sageli tualetis, räägi murest arstile!