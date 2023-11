LAPS HÄÄBUB ILMA RAVITA: väikse Kevin-Sanderi elupäästev ravim hakkab otsa saama ja ta vajab annetajate abi

Möödunud aasta lõpus asus TÜK Lastefond heade annetajate abil toetama tol hetkel kõigest aasta ja kümne kuu vanust Kevin-Sanderit, kes on ainuke seda haigust põdev inimene Eestis. Haigusele on olemas ravim, mida tervisekassa kahjuks tänaseni ei rahasta. Kevin-Sanderi ravi aastane kulu koos käibemaksuga on 306 000 eurot.