65 OOTAMATUT SURMA: laste ja noorte surmaga lõppevate vigastuste arv on tõusuteel

Laste ja noorte vigastussurmasid, mille hulka kuuluvad ka suitsiidid, on meil liiga palju. See tähendab, et abi on jäänud hiljaks. Me ei ole laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetamisel teinud piisavalt. „Vigastused on oma olemuselt ennetatavad,” ütles Tervise arengu instituudi korraldatud teadusseminaril Triinu Purru, instituudi paikkondade tervise edendamise osakonna juhataja.