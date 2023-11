KES ON SINU LEMMIK? Jaga head kogemust ja aita valida aasta arst!

„Mul on siiralt hea meel, et iga aastaga tuleb aina rohkem juurde inimesi, kes soovivad oma ravi- või perearsti kohta hea sõna öelda ja tänada,“ ütles Eesti Tervise Fondi juhataja, perearst ja Riigikogu liige dr Eero Merilind. „Positiivne tagasiside ning tänu on igale arstile väga oluline – see annab kinnitust, et arst on teinud õigeid otsuseid ja oskab oma tööd väga hästi.“