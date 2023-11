Teaduselt tervisele! Toidulisand Flexellent® aitab hoida luid normaalsena ja toetab seedimist

Vitamiin D on vajalik kaltsiumi normaalseks imendumiseks seedetraktist, tagades seeläbi luude tugevuse. Vähem teatakse aga, et vitamiin K2 (eeskätt MK7 vorm) on vajalik kaltsiumi sidumises luukoe maatriksiga. Ka viimased teadusuuringud toetavad seda, et nende vitamiinide koosmanustamine mõjutab luude tervist paremini kui nende kasutamine eraldi. Teiste rasvlahustuvate vitamiinidega võrreldes on vitamiin K varud väikesed ja seega on vaja pidevat temaga varustatust. Toidulisandis Flexellent® sisalduv vitamiin K vorm menakinoon-7 on eriti hästi imenduv ja omab kõrgeimat bioaktiivsust.