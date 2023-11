KOOMA JA KRAMBID: kaalu alandavate süstide võltsingud on viinud mitu inimest eluohtlikku seisundisse

Juhtumit uurivad Euroopa Liidu riikide ravimiametid ja politsei. Võltsitud Ozempicut on leidnud Austria ja Saksamaa hulgimüüjad: võltsitud on 1 mg pensüstlaid. Kuidas need turule jõudsid, on alles välja selgitamisel, kirjutab Saksamaa apteekrite väljaanne Pharmazeutische Zeitung.