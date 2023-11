OLE VIIRUSTEKS VALMIS! Gripp levib veel tasapisi, kuid koroonasse haigestumine on teinud suure tõusu

Nädala jooksul registreeriti 1148 Covid-19 juhtu. Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 41% võrra, suurim kasv oli teismeliste seas. Hospitaliseerimist vajas 142 patsienti, neist üle poolte vajas haiglaravi sümptomaatilise COVID-19 tõttu.

Sentinelseire andmete põhjal on 59,1% proovidest positiivsed gripilaadsete viiruste suhtes. Peamine haigestumise põhjustaja on rinoviirus, mille osakaal on 27,3%. Peamiselt haigestuvad kuni 4aastased lapsed.