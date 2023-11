Ülikooli meeste WCs levitati räiget sõnumit: „Ära keera igemeid ja hambaid p**se!”

Šokeeriva kunstiteosega avati ülikooli meeste tualetis hammaste tervise kuu. Oli see nüüd halloween`i mõju või lihtsalt pättus, aga pildistamise hetkeks oli üks installatsiooni põhiosi, suured hambad, kahjuks ära varastatud. Koledad hambad, mida ümbritsevad veritsevad igemed, sobivadki hästi teiste inimeste hirmutamiseks!

Kuid verepritsmed seinal ja põrandal ning hoiatav sõnum olid alles: „Tups, veip ja sigaret keeravad sinu igemed ja hambad pe**se.”

Hambaarstide ilustamata sõnum kõlabki, et ärge keerake oma hambaid sinnasamusesse kohta, ärge kasutage suud vetsupotina. „Terved hambad ja suu on väga suur väärtus, millele tuleb hakata mõtlema juba noores eas,“ ütles hambaarst Lauri Vahtra. „Seda, mis on noorena rikutud, on hiljem väga raske taastada.”

Hammaste tervise kuu avati Tallinna Ülikooli meeste wc ukse taga. Vasakul hambaarst Lauri Vahtra. Foto : Erki Parnaku

Me teame, et suitsetamine on kahjulik hammaste ja igemete tervisele, kuid Vahtra sõnul on sarnase kahjuliku mõjuga on ka suitsetamise asendustegevused, veipimine ja huuletubakas.

Veipimine on suhteliselt uus harjumus, kuid järjest enam lisandub infot, miks seda ei tasu teha. „On väga suur probleem, et veipimine on populaarne just noorte hulgas. Aga mis on noorelt õpitud, see ei kipu ka vanemas eas ununema,” tõdes Vahtra.

Kunstiteose oluline osa on hambad, mis kahjuks olid kolmapäevaks ära varastatud. Foto : Erakogu