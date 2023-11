LIIALDAMISEL ÄHVARDAB SURM | Soome apteekidest on pihta pandud suur kogus ravimit, mis leevendab kõhulahtisust

Viimasel ajal on Tampere apteekidest varastatud hulgaliselt kõhulahtisuse ravimeid. Vargad on himustanud tuntud rohtu – loperamiidi sisaldavat Imodiumi. Seda kinnitatakse nii Tammerkoski apteegis kui ka kesklinnas asuvas Ülikooli apteegis (Yliopiston Apteekki).



Tammerkoski apteegi proviisori Kaisa Hautala sõnul on ravimit varastatud varemgi, kuid viimastel kuudel on varguste arv tunduvalt kasvanud. Ülikooli apteegis aga märgati varaste huvi Imodiumi vastu juba suvel. Pikanäpumeestel aga pole ilmselt piinav kõhulahtisus, mida on vaja tablettidega leevendada.

Soome apteekrite liidu arvates viitab suurtes kogustes varastamine toodete väärkasutusele, saavutamaks joovet.

Imodium on müügil ka Eestis. See on üsna tavaline ravim, mida on ilmselt paljud on võtnud kaasa ka mõnda eksootilisse riiki reisides. „Loperamiidi sisaldavaid ravimeid kasutatakse tavaliselt ägeda ja kroonilise kõhulahtisuse raviks,“ selgitab Eesti proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane. Tavapärane päevane maksimaalne annus on 12 mg.“

Foto : Remo Tõnismäe

Ohtlik liialdamine



Imodiumi infolehelt võib lugeda, et ravim on üldiselt hästi talutav ja kui seda võtta nii, nagu on ette nähtud, siis tuleb kõrvaltoimeid harva ette. Aga kui võetakse liiga suur annus, tuleks minna kohe arsti juurde või haiglasse, soovitatakse infolehes.

„Üleannustamine võib põhjustada mitmeid kõrvaltoimeid, sealhulgas kardiaalseid tüsistusi, näiteks arütmiat, südameseiskumist. On teatatud ka surmajuhtumitest,“ selgitab Rootslane.