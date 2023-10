SUHTUMISES ON ARENGURUUMI: soo- ja seksuaalvähemused kogevad tervishoiusüsteemis ebavõrdset kohtlemist

42% tervishoiutöötajast hindas, et Eesti tervishoiusüsteemis koheldakse lesbisid, geisid ning biseksuaalseid patsiente võrdselt võrreldes teistega. Samas leidis 23%, et seksuaalvähemusse kuuluvate patsientide kohtlemine on ebavõrdne ning ülejäänud ei osanud või ei soovinud vastata või vastasid nii ja naa.