APTEEKER VÕRDLEB: milline on parim D-vitamiin

D-vitamiin (üdnimetus kaltsiferoolid) hõlmab rasvlahustuvaid ja väga lähedase ehitusega ühendeid, mis inimorganismis toimivad hormoonidena. Bioaktiivsed on inimorganismis kolekaltsiferool D3 ja ergokaltsiferool D2. D-vitamiin osaleb kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse regulatsioonis, tagades tugevad luud ja hambad, normaalse ainevahetuse, südametegevuse ja stabiilse närvisüsteemi. Lisaks on sel oluline roll normaalse vererõhu säilitamises ning südamelihase talitluses ja immuunsüsteemi töös. D-vitamiin tekib organismis läbi naha päikese- ehk ultraviolettkiirguse (UVB) toimel. Eestis on septembrist maini soovitatav toidulisandina juurde võtta D3-vitamiini, mis on D-vitamiini aktiivsem ja tugevam vorm. D-vitamiini saab mingil määral ka toiduga, peamiselt kalaõlist, munakollasest, võist, maksast ja piimast. D-vitamiini on ka mõnedes kunstlikult vitamiiniga rikastatud toiduainetes, nagu piim ja jogurt.