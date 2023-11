HAIGUS VÕI INIMESE ENDA VALIK? Viis põhjust, miks kehakaal tõuseb

Kehakaalu tõus ja sellest tulenevad tervisemured on üks sagedasem heaoluühiskondade probleem. Räägitakse rasvumise epideemiast ja eriti muret tekitav on tõsiasi, et sellest on tabatud ka lapsed. Ei ole midagi tavatut, kui vastuvõtule tuleb 10-11aastane laps, kelle kehakaal on 100 kilo, mis on umbes kaks korda normist kõrgem.