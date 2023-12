ORGANISMI PEAMINE EHITUSKIVI: see oluline aine aeglustab vananemist

Kollageen on valk, mis moodustab suure osa inimese naha, juuste, küünte, liigeste ja luude struktuurist, ütleb Südameapteegi proviisor ja müügijuht Merilin Israel. „Selle tarbimine toidulisandina võib aidata mitme erineva terviseprobleemi korral.“ Vananedes väheneb organismis toodetava kollageeni hulk, aga toidulisandina juurde võttes paraneb naha välimus ning juuksed ja küüned muutuvad tugevamaks. Toetab see ka liigeseid ja luid – vanemas eas häirub kõõluste ja ligamentide liikumine, aga kollageeni geeljas struktuur toimib puhvrina. „Kollageen aitab liigestel terve ja liikuvana püsida, hoiab liigesvedelikke ning laseb elada valuvabalt. Samuti aitab säilitada luude tugevust ning toetab juuste ja küünte kasvu,“ loetleb Israel kasulikke toimeid. „Kui seda ainet napib, väheneb naha elastsus, nahk on kuiv, jume ebaühtlane ja tekivad kortsud.“