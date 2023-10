SUURED RIIDED ON MINEVIK: keerulisel kaalulangetuse teekonnal kadus 56 kilo!

Signe Laigu (52), kes veel aasta tagasi kandis riideid suuruses 3XL, on need nüüdseks ammu kapist pagendanud ja praegused rõivad tunnistavad ainult suurust M. Aastane kaalulangetamise teekond on olnud kui Ameerika mäed, aga toonud ellu ka sületäie häid muutusi.