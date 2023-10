SEE ON EBAÕIGLANE! Pahane ema: „Miks minu poeg, kes elab töövõimetuspensionist, ei saa tasuta gripivaktsiini?”

Tervisekassa on andnud teada, et riskirühmad saavad gripi vastu tasuta vaktsineerida. See on tõesti tore! Aga see ei kehti kõigi riskirühmade kohta. Õhtulehega võttis ühendust Krista, kellele jääb arusaamatuks, miks tema täiskasvanud poeg, kes on tunnistatud tervise tõttu sada protsenti töövõimetuks, peab vaktsiini eest ise tasuma.