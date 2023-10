Kas ravimite müügil on piirang peal? Eakas mees: „Ma ei saanudki oma kõiki rohtusid välja osta!”

Pole enam uudis, et mitmetel ravimitel on praegu tarneraskused ja mõnda ei õnnestugi enam osta. Karl võtab vererõhurohtusid juba aastaid. Tavaliselt kirjutatakse neid talle välja kolme retsepti jagu ja ta ostab enamasti kõik ravimid kohe välja. Siis ta on kindel, et ravimeid jätkub pikaks ajaks ja nende võtmises ei teki auku, kui ta ei märka õigel ajal minna uue retseptiga rohtusid välja ostma.