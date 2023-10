EMA DEMENTSUS SÜVENEB | Tütar on nördinud: „Nii raske on abi leida! Asi läheb aina hullemaks.“

Räägime Virgega mitu korda tema emast, kellel on süvenev dementsus. Tütre hääles on tunda muret ja abitust, aga ka nördimust. „Süsteem on nii üle mõistuse! Inimesed ei saa abi ja mõni sureb võib-olla enne ära. Pole siis midagi imestada, et ma olen pahane ja närviline.“