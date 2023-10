Murettekitav mõju vaimsele tervisele: noorte aju ohustavad nii tavasigarettide suitsetamine kui ka veipimine

Tavasigarettide suitsetamine on noorte seas vähenenud, kuid asemele on tulnud alternatiivsed tooted, mille tarvitamine on aastate jooksul kasvanud. Noorte seas populaarsed e-sigaretid, huuletubakas ja nikotiinipadjad võivad tunduda küll ohutud, kuid ka nendes leidub lisaks nikotiinile rohkelt teisi kahjulikke koostisosi.