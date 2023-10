KAS SEE ON MINGI VANDENÕU? „Miks ma ei saa tasuta gripivaktsiini?”

Gripi vastu vaktsineerimine on alanud ja gripp on ka juba kohal. Aga need, kes tahavad saada tasuta vaktsiini, peavad veel ootama. „See on iga-aastane jama, et tasuta vaktsiinid jõuavad hiljem kohale,” pahandab Egon, kes tahaks lasta oma eakat ema juba vaktsineerida.