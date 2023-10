Pikk võitlus vähiga: „Olen kaotanud juuksed viis korda, aga need ju kasvavad tagasi!”

Kaisa Seinast on mitmesuguseid pilte: lendlevate lokkidega, parukaga ja juusteta. Vähiravi on võtnud temalt juuksed mitu korda, aga ta ei häbene näidata ennast ka kiilana. Juustekadu ei ole probleem! „Probleem on see, kui me teeme näo, nagu kõik oleks hästi või ravitav. Alati ei ole!“ ütleb pikalt rinnavähki põdenud naine.