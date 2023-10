Depressioonis lähedast on raske mõista | Kuidas teda toetada nii, et ise läbi ei põleks?

Me kõik oleme kogenud kurbi päevi ja masendust. Võib tunduda, et see annab meile ettekujutuse ka depressioonist, aga tegelikult ei ole nii. Depressioonis inimest on raske mõista ja veel raskem toetada, sest ta kogeb rohkemat kui kurbust või meeleolulangust. Samuti on toetamine emotsionaalselt kurnav. Psühhiaatria resident ja vaimse tervise suunamudija Ove Liis Mahhov annab nõu, kuidas seda teha nii, et ise läbi ei põle.