Tugeva seljavalu taga peitus šokeeriv diagnoos: „Kui jõudsin lõpuks mammograafiasse, oli asi selge – kaugelearenenud rinnavähk.“

See oli umbes neli ja pool aastat tagasi. Tallinna tehnikaülikoolis matemaatika õppejõuna töötava naise seljavalud olid nii suured, et ta ei saanud hästi püstigi tõusta. Luud-kondid valutasid. Ta jooksis mööda arste, otsides valude põhjust. Kui ta jõudis lõpuks mammograafiasse, oli asi selge – tal on rinnavähk, millel olid juba metastaasid ehk see oli levinud ka teistesse organitesse.