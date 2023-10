NAISTELEHE TOIMETAJA 170KRAADISES KÜLMAS: "Hirm oli suur, aga kätt natuke painavad valud leevenesid küll.“

Tihti uuritakse, kas talisuplemine ei anna sama efekti. Paraku mitte, sest kuigi talisuplus on väga karastav ja mõjub ülimalt hästi mitmetele kroonilistele haigustele, on krüoteraapia efekt suurem.

Selleks et saavutada samasugust terapeutilist mõju külmast veest kui kabiinis kahe-kolme minutiga, peaks vees viibima 10–20 minutit. See võib aga ohtlikuks muutuda, sest keha alajahtub. Keha reageerib erinevalt – külmas vees hakkab see oma temperatuuri säilitama. See tähendab, et keha üldist temperatuuri püütakse hoida stabiilsena. Pikapeale tekibki siis üleüldine jahtumine.