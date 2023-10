HINGEL ON NII RASKE! 7 nõuannet, kuidas loomi või keskkonda kaitstes mure ja ärevusega toime tulla

Muutused ühiskonnas võivad tulla aeglaselt ja me ei saa alati neid kontrollida. Küll aga saab ise ette võtta samme, et toetada ennast võitluses loomade ja looduse eest. Psühholoogiliste oskuste konsultant ja performance coach Liisi Toom pakub välja mõned võtted ja julgustab neid katsetama, et leida endale sobivaim viis.