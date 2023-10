OHTLIKUD KÕRVALTOIMED! Neid üsna tavalisi ravimeid ei tohi kindlasti koos võtta

Põhja-Eesti regionaalhaiglas asuva Benu Pargi apteegi proviisori Kerli Valge-Rebase sõnul võib koosmõju põhjustada üledoosi, aga kui üks ravim nullib ära teise toime, siis jääb probleem kestma või isegi süvenema. Selline olukord võib tekkida ka siis, kui üks toimeaine kiirendab teise väljutamist organismist. „Näiteks kui tarvitada D-vitamiini koos kohviga, siis organism ei omasta vitamiini ja see viiakse kehast imendumata välja.“ Ettevaatlik tasub olla ka piimatoodete ja kaltsiumiga, mis vähendavad teatud antibiootikumide toimet.



Kui üks ravim mõjutab teise ravimi kehast väljutamist, võib tekkida üledoos. „Näiteks südameravimi digoksiini toime tugevneb, kui samal ajal kasutatakse maohappe produktsiooni vähendamiseks mõeldud omeprasooli. Omeprasooli toimel väheneb digoksiini väljutamine organismist ja tekib üledoosi risk. Seda juhtub pikemal kasutamisel ja rohkem ohustatud on eakad patsiendid,“ toob Valge-Rebane näite.



Kolmas variant koostoime avaldumisest on kõrvaltoimete sagenemine. Kui kasutada koos ravimeid, millel on samad kõrvaltoimed, kasvab oluliselt nende esinemise tõenäosus. „Näiteks ibuprofeeni, diklofenakki või atsetüülsalitsüülhapet ehk aspiriini samal ajal kasutades suureneb oluliselt seedetrakti verejooksu või haavandtõve risk.“