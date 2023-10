TURGUTA MÄLU! Need ained on hädavajalikud, et see toimiks tõrgeteta

Aju on elutähtis organ, mille toimimiseks on vaja hulgaliselt erinevaid toitaineid. On palju tõendeid, mis viitavad, et teatud toitaineid, näiteks flavonoidid ja oomega-3-rasvhapped on mälu toimimisele kasulikud. Parim viis saada vajalikud ained kätte on süüa täisväärtuslikku toitu.