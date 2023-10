EBAMEELDIV ÜLLATUS: see maksahaigus on üha tavalisem ka nende seas, kes ei liialda alkoholiga

Me peame iga päev tegema palju kiireid otsuseid, mis on sageli seotud sellega, mida süüa. Pärast pikka päeva võib tunduda väga ahvatlev ampsata kiirtoitu või valida mõni valmistoit. Paraku sisaldavad need sageli rohkelt küllastunud rasvu, lisatud suhkruid ja teisi aineid, mis pole tervisele kasulikud. See, mida inimene suhu paneb, mõjutab nii vöökohta kui ka vererõhku, aga ka maksa tööd, kirjutab Harvardi meditsiinikool.