MINISTEERIUM HOIAB KOKKU: ravimiameti asemel hakkavad olulist tunnistust välja andma apteegid

Kui minna mõnda Schengeni riiki reisile ja võtta kaasa ravimeid, mis on narkootilised või psühhotroopsed, tuleb nende tarvitamise kohta võtta kaasa tunnistus. Schengeni tunnistust annab praegu välja ravimiamet. Järgmisel aastal läheb ülesanne üle apteekidele – see on üks kokkuhoiukohtadest, mille on välja pakkunud sotsiaalministeerium.