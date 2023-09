KIRED SUHKRUMAKSU ÜMBER: kas see sunnib inimesi tegema tervislikumaid valikuid?

Suhkrumaks on andnud tänavu kõneainet nii tervisekonverentsidel kui ka tervishoiu rahastamise aruteludel. Palju vaidlusi tekitanud maks, millega loodetakse täita riigi kukrut, on ilmselt Eestisse tulemas. Skeptikud väidavad, et inimeste tervisele pole sellel küll mingit mõju. Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja Eestis Kristina Köhler kinnitab, et teadusuuringud ja mitme riigi kogemused kõnelevad midagi muud.