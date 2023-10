PANE TÄHELE OHUMÄRKE! Viis põhjust, miks kael on kange või valus

Kaelavalu ja kangust on tundnud enamik inimesi – noori, keskealisi ja vanemaid. Vaevus võib üsna häiriv olla – ühelt poolt valu, teisalt aga kannatavad igapäevategemised. Kaelavalu on isegi liiklusohtlik, näiteks siis, kui on vaja autot juhtides ümberreastumisel kiirelt üle õla tagasi vaadata.