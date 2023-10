COVID hiilib ikka ringi | Karmen Joller: mida rohkem kroonilisi haigusi, seda suurem on tõenäosus pika haigestumise tekkeks

COVID-19 on inimkonda oma haardes hoidnud varsti juba neli aastat. Selle ajaga on maailmas olnud üle 695 miljoni haigusjuhu ja rohkem kui 6,9 miljonit inimest on kaotanud elu. Nüüdisaegne arstiabi ja vaktsiinid on koroonasse suremust kõvasti vähendanud – kui see viirus oleks maailma tabanud sada aastat tagasi, olnuks pilt hoopis teine.