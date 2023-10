Kasvaja opereerimine viis insuldini: „See on suur asi, et jäin ellu ja mõistuse juurde.“

Nüüdiskirurgia on asjatundmatuile ikka päris arusaamatu ja hämmastav. Ülle jutustab oma lugu nii, nagu tema seda koges ja mäletab. Ajus asuva kasvajani pidi jõutama nina ja silma kaudu. Patsient oli narkoosis, toimunust teab ta vaid selle järgi, mida talle hiljem räägiti. Et ka silmas on kasvaja, seda arstid enne operatsiooni ei teadnud. See avastus lõi plaanid sassi, nii et esialgse kava järgi opereerida ei saanud. „Silmakasvaja oli koosnenud hästi peenikestest teradest, igavene tegu oli seda kätte saada. Lisaks lõhkes operatsiooni ajal mu peas veresoon, sain insuldi,“ jutustab Ülle. „Olin lõikuslaual vist 8-9 tundi.“