APTEEKER SOOVITAB: probiootikumid aitavad kõhu korras hoida

Mikrofloora on inimorganismis elavate mikroorganismide kogum. Inimese tähtsaim mikrofloora on seedetraktis. Soolestikus asub umbes 70% inimorganismi immuunrakkudest, kuid oma mikrofloora on ka nahal, higi- ja rasunäärmetes, kõikidel limaskestadel, suus, bronhides, suguorganites ja maos. Mikroflooral on palju ülesandeid, näiteks valkude, süsivesikute ja rasvade lõhustamine, vitamiinide, hormoonide ja fermentide väljatöötamine, toksiinide ja kahjulike ainete neutraliseerimine, samuti ainevahetuse ja soolestiku gaaside tagamine. Normaalse mikrofloora põhimassi ligi 95% ulatuses moodustavad kasulikud piimhappebakterid, nagu bifidobakterid, laktobakterid ja bakteroidid.