85aastane proviisor Aime Tolga: „Arvutita ei kujutaks elu apteegis enam üldse ette!“

Peagi 85. sünnipäeva tähistav proviisor Aime Tolga on tõeline elav legend ning tõenäoliselt Eesti staažikaim proviisor. „Tervis on meie kõige kallim vara ning proviisorid on sellega näppupidi tugevalt seotud – apteekriamet on väga tänuväärt elukutse!“ leiab ta.