MÕISTUS PÄHE TAGUMIKU KAUDU?! „Aitäh, kallis isa, et rihma andsid!“ ja „Sain lapsena halastamatult peksa, tegelen traumaga siiani.“

Miks püsib ikka arusaam, et rihm või vits on tõhusad kasvatusvahendid, et inimesest ei kasvaks pätt või saamatu lumehelbeke? „See püsib, sest hirm ONGI mõjus kasvatusvahend mingis hetkes – kui laps kardab oma turvaisikult haiget saada, siis ta tõesti selle inimese nähes-kuuldes seda tegu enam ei tee,” ütleb kasvatuspsühholoog ja vaimse tervise spetsialist Merilin Mandel. Aga hirm ei õpeta lapsele, mis aitaks tal olukorda ennetada ka siis, kui ähvardavat täiskasvanut pole lähedal.