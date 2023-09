Ülikooli kodulehel oli väärinfo, et vaktsiinid põhjustavad autismi | Teadusprorektor: olukord on kahetsusväärne

Veel esmaspäeva õhtul võis Tallinna ülikooli (TLÜ) kodulehelt leida õppematerjali, kus autismi tekke ühe põhjusena oli kirjas: „Tihti langeb see kokku vaktsineerimisega.“ See on tuntumaid väärväiteid autismi kohta. „Millal te lõpetate maksumaksja raha eest libateaduse propageerimise?“ põrutas perearst ja riigikogulane Karmen Joller ühismeedias.