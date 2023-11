VITAMIINIVARUSID NAPIB? See on põhjus, miks ülekaalulisi ohustab D-vitamiini puudus rohkem kui teisi

Benu Elva Tervisekeskuse apteegi proviisori Marget Raukase sõnul on Eesti füüsikud kindlaks teinud, et meie laiuskraadil tekib D-vitamiini sünteesiks vajalik UV-tase alates aprilli keskpaigast ja kestab septembri keskpaigani. „Võime ainult neljal kuul kaheteistkümnest loota looduslikule vitamiiniallikale ning sedagi eeldusel, et nahk on päikesekiirgusega otsekontaktis.“



D-vitamiinil on mitu rolli, millest peamine on organismis piisavas koguses kaltsiumi ja fosfori hoidmine, et luud oleksid tugevad. „D-vitamiini puudusel omastab keha toidust väga väikese osa neid mineraale ning tekib oht, et luustik, küüned ja juuksed muutuvad hapraks,“ selgitab Raukas.

D-vitamiin aitab ennetada hammaste lagunemist, luumurdusid, vanemaealistel osteoporoosi ehk luuhõrenemist, aga see vähendab ka südamehaiguste, kõrge vererõhu, diabeedi ja vähiriski. D-vitamiin osaleb keerulises immuunsüsteemi protsessis ning muudab ka vaimselt tugevamaks.



Kuidas hoida D-vitamiini taset?



Päevane D-vitamiini annus sõltub vanusest, elustiilist, toitumisest, kaasnevatest haigustest ja kasutatavatest ravimitest. „Paljud töökohad on siseruumides, mis takistab igapäevase vajaliku D-vitamiini doosi saamist,“ rõhutab apteeker. Ta soovitab anda 1-2 korda aastas vereproov, et määrata D-vitamiini tase.

„Optimaalne aastaringne D-vitamiini tase on 75 nanomooli liitri kohta (nmol/L). Alla 50 nmol/L on juba tõsine puudus, mida on ligikaudu 30 protsendil eestlastest. Madalamat kui 25 nmol/l nimetatakse avitaminoosiks, kus kõik organismi reservid on ammendatud. Ilma toidulisandita on veebruariks-märtsiks suurem osa organismi varudest ära kasutatud.“

Foto : Pexels





Tase võiks püsida stabiilne