Unistad magusast unest, kuid ärevus kimbutab? Lahendus võib peituda kanepiõlis!

Carolyn Pajula ei teinud saladust, et oli üks esimesi, kes hakkas Eestis CBD kasutama. Üheks põhjuseks oli, et tema amet on sõna otseses mõttes tervisele kahjulik: ere valgus ja täpne töö kurnavad silmi, muusika, sagimine ja melu häirib närvisüsteemi ning sundasendid väsitavad liigeseid ja tekitavad lihaspingeid. Pärast väsitavat tööpäeva koges Carolyn sageli, et ta on tõenäoliselt närvivapustuse äärel. Kehv uni ja unetus viisid ta lõpuks CBD õlini. „Nüüd, aasta aega hiljem, olles iga õhtu enne magamaminekut 2-3 tilka CBD õli kasutanud, on mul täiesti uus hingamine. Uinuda on lihtsam, keha puhkab paremini, ärevus on väiksem või lausa olematu ja peavalud ei kimbuta sellisel moel nagu vanasti. Kes on kogenud insomniat või võitleb migreenihoogudega, teab täpselt, kui jõhker on emma-kummaga oma elu elada või lausa mõlemaga korraga,“ rääkis ta.