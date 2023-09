„Sain ise rihma ja andsin oma lastele ka!” Uskumus, et hea keretäis kasvatab tubli inimese, on visa kaduma

On väga kummaline ülistada kehalist väärkohtlemist kui tõhusat kasvatusmeetodit, kuid teinekord on lapsed hulga teadlikumad kui vanem põlvkond. Tänavu on sotsiaalkindlustusameti Lasteabiga võtnud 52 korral ühendust lapsed, kes on kurtnud väärkohtlemise üle. „Valdavalt on selliste pöördumiste sisu, et ema või isa on last löönud, tutistanud või muul moel vägivalda kasutanud,” ütleb sotsiaalkindlustusameti Lasteabi teenuse juht Kai Hallik.