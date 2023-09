KUIDAS HOIDA MAKSA TERVENA? Vastus sellele on väga lihtne!

Maksal on kehas üle 500 ülesande, kuid kõige enam teatakse, et maks on verepuhastusfilter. Maks vastutab mürgiste ühendite kahjutuks tegemise ja lagundamise eest, et tekiksid vähem ohtlikud koostisosad. Maks juhib kehast välja ka ülemääraseid vitamiine ja ainevahetusjääke ning reguleerib paljut muud.