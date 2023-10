OLULINE KOKKUHOID: pensionärid saavad soodsamalt osta mitmeid hügieenitooteid

Südameapteegi proviisori Ene Bötkeri sõnul on inimeste teadlikkus soodustusega hügieenitoodetest küllaltki madal. „Apteekrid püüavad alati selliseid olukordi märgata ja soodustuse tingimusi tutvustada, kuid nad ei pruugi märgata, et tegemist on inimesega, kes võiks soodustust saada. Seetõttu on väga oluline, et nii soodustusõigusega kliendid kui ka nende lähedased oleks võimalusest teadlikud ning annaksid apteegis sellest julgelt märku. Küsimuste korral aitame alati rõõmuga.“