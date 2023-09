KÕIK ON HALVASTI! Tugiliini nõustaja: „Töötame selle nimel, et inimese elutahe üles leida.”

Mida öelda inimesele, kes helistab vaimse tervise nõustamisliinile ja ütleb: „Mul on kõik halvasti!“? Kuidas aidata inimest, kes on elanud juba pikka aega mõttega, et enam pole jaksu ega tahtmist elada? „Me töötame selle nimel, et elutahet üles leida,“ ütleb nõustaja ja hingehoidja Tuuli Võsa. Ta usub, et see on võimalik.