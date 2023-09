Väega seentega vitamiinidest võib saada topeltjõu!

Tuntuimateks tervise edendamisel kasutusel olevatest seentest on must pässik (Chaga) ja lakkvaabik (Reishi).

Reishi (Ganoderma Lucidum) on pärit Ida-Aasiast ning see toetab ja tasakaalustab organismi igapäevast funktsioneerimist, tugevdab üldist tervist ja füüsilist jõudu, taastab energiat ja organismi vastupanuvõimet.

Chaga (Inonotus obliquus) on eestlastele ilmselt kõige tuntum ning rahvameditsiinis juba pikaajaliselt kasutusel olnud seen. See on võimas adaptogeen ja toonikum, mida on kasutatud rahvameditsiinis tuhandeid aastaid immuunsüsteemi turgutamiseks. Eestlased kutsuvad Chagat ka „Seente kuningaks.“