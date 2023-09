Mida teha, et ei peaks viirushaiguste tõttu koju jääma?

Kuna hingamisteede viirushaigusi põhjustavad üle 200 erineva viiruse, siis tõhus abivahend peab meid kaitsma paljude viiruste eest . Me ei saa valida, millisesse viirushaigusesse jääme. Eelmise külmetushooaja lõpus olid Terviseameti andmetel enim levinud viirusteks Eestis B-gripiviirus (31% kõikidest positiivsetest sentinel- proovidest), paragripiviirus (13,8%), rino- ja SARS-CoV-2 viirus (10,3%), A-gripiviirus, RS-viirus, inimese metapneumoviirus (hMPV) (3,4%).

AGOVIRAX® ninaspreid võib kasutada nii profülaktiliselt kui ka esimeste viirushaiguste sümptomite ilmnemisel – kuna ioota-karrageen takistab viiruse paljunemist, siis on uuringud näidanud lühemat haiguste kestust ja leebemaid sümptomeid.

Raudalu Südameapteegi proviisor Iti-Ingris Sei sõnul võiksid sprei kasutamist kaaluda kõik, kes viibivad rahvarohketes kohtades ning kindlasti ka riskirühmadesse kuuluvad inimesed (alates 1aastased lapsed, vanurid, vaktsineerimata inimesed). Samuti on sprei end tõestanud hea kaitsevahendina reisidel. Ninaspreid võib piiranguteta kasutada kogu viiruste perioodi vältel. Vältimaks viiruste kandumist ühelt inimeselt teisele, võiks igal pereliikmel olla isiklik spreipudel.

Ninasprei on turvaline ja seda võivad kasutada ka lapsed alates esimesest eluaastast, samuti rasedad ja rinnaga toitvad naised.

Kas teadsid, et Saksamaal toodetud viirusevastase ninasprei AGOVIRAX®-i toimeainega on olemas tegeliku kaitse tõhusust kinnitavad kliinilised uuringud, teiste hulgas on ioota-karrageeni sisaldav ninasprei näidanud efektiivsust ka COVID-19 ennetamisel!