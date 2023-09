Taastumine kaotustest, toimetulek stressiga: koolitused, mis toetavad põgenike teekonda argiellu

Koolitus ei ole võluvits, mis koheselt inimest muudab, kuid seda, et seal osalemine on toonud kergendust ja selgust, kinnitavad järelvestlused. „Osalejad on öelnud, et nad on rahulikumad, ei kiirusta otsustega ning on saanud jõudu igapäevaste toimetuste tegemiseks. Võimalust avatult suhelda teiste ukrainlastega tuuakse välja omaette väärtusena. On ka kõlanud, et koolitus aitas oma kaotuste keskel end selgemalt näha ja edasi minna: kes tehes plaane siin Eestis, kes võttes suuna tagasi Ukrainasse,“ kirjeldas Erik Rüütel.