EUFOORIAST MASENDUSENI ׀ Bipolaarse meeleoluhäirega Olavi leidis tasakaalu pärast haiguse tunnistamist

Bipolaarsusest oleme kõik kuulnud ja ehk isegi kodumaist „Polaarpoisi“ filmi vaadanud, aga et Olavil (55) bipolaarne meeleoluhäire alles mõne aasta eest diagnoositi, tuli talle endalegi üllatusena.

Kaks äärmust

Tujud vahelduvad meil kõigil, ent haiguse puhul segavad need tavaelu. Olavil nii ongi. On tegelikult ammu olnud. Bipolaarsus tähistab kaht äärmust. Energiatase, ideede vool ja mõtlemiskiirus on laes soojal aastaajal maania faasis, koos sügisega saabub aga depressioon. Mis süveneb, kui tekib arusaam, et maania faasis geniaalsena tundunud ideed polegi suurt miskit väärt.