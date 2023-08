ONKOLOOG HOIATAB: sellised vähiriskid varitsevad meid töökeskkonnas

Vähkkasvajad on Eesti inimeste surmapõhjuste seas teisel kohal südame-veresoonkonna haiguste järel. Kahjuks ei ole meditsiin veel nii kaugele arenenud, et kõiki vähisurmasid ennetada. Tegemist on raske ja teinekord üsna kiiresti kulgeva ning vaevalisi sümptomeid tekitava haigusega.