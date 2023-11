Ära hülga pärast menopausi naistearsti

Arst selgitab, et näiteks munasarjade suurenemisest ei saa ise alguses kuidagi aru. See on aga üks munasarjavähi tunnuseid. Profülaktilisel visiidil saab haiguseid avastada algstaadiumis ja raviga varem alustada. Varakult alustatud ravi on üldjuhul ka tõhusam.

Kindlasti tuleb naistearstile minna, kui juba aasta aega pole menstruatsiooni olnud, ent siis tekib ootamatu veritsus. Pärast aastapikkust pausi menstruatsioon enam ei naase, sel juhul viitab veritsus tavaliselt tervisehädale.

Mõistagi ei aita arst ainult hädasid tuvastada, vaid pakub võimalikke ravivariante.