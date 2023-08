Nõid soovitas ravida vähki kärbseseenega | Vähihaigete nõustaja: „Kallid inimesed, usaldage arste! Ärge võtke endalt võimalust terveneda.”

Vähihaigete kogemusnõustaja Merike Värik ei saa lõigata endale poisipead. Rinnavähki põdenud naine on pikkade juustega justkui elav näide, et ei tohi ravist loobuda. „Inimesed küsivad esimese asjana, kas ka mina kaotasin keemiaraviga juuksed. Jah, kaotasin ja see oli kohutav. Aga need kasvasid tagasi!” Hirm juuksed kaotada on sage põhjus, miks mõni tahab loobuda vähiravist. Aga see pole kaugeltki ainus põhjus.